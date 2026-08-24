Москвичка попросила хирурга сделать ей лицо Беллы Свон из «Сумерек»

28-летняя москвичка попросила пластического хирурга изменить её внешность так, чтобы она стала максимально похожа на Беллу Свон — героиню «Сумерек» в исполнении Кристен Стюарт. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, девушка пришла с необычным запросом в частную клинику на Чеховской. Она якобы была готова заплатить любую сумму за операцию, однако хирург отказалась проводить вмешательство.

По информации SHOT, специалист не увидела у пациентки медицинских или эстетических показаний для пластики и не смогла гарантировать точное воспроизведение черт экранной Беллы.

Героиня Стюарт вновь стала особенно актуальна для российских фанатов «Сумерек»: с 17 сентября в кинотеатрах страны начнут повторно показывать всю вампирскую сагу. Первую часть выпустят на больших экранах 17 сентября, «Новолуние» — 8 октября, «Затмение» — 5 ноября.

Кстати, «Сумерки» больше не самый кассовый фильм студии Lionsgate. Этот титул получил байопик «Майкл» о Майкле Джексоне — он собрал около 898 млн долларов в мировом прокате. Картина обошла крупнейшие хиты Lionsgate без учёта инфляции — «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2».