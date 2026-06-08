Байопик о Майкле Джексоне обошёл «Сумерки» и «Голодные игры» по сборам, став новым рекордом Lionsgate

Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне стал самым кассовым фильмом Lionsgate за всю историю студии. Картина собрала около 898 млн долларов в мировом прокате, сообщает Associated Press.

По этому показателю фильм обошёл крупнейшие хиты Lionsgate без учёта инфляции — «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Их мировые сборы ранее оценивались примерно в 865 млн и 868,5 млн долларов соответственно.

«Майкл» вышел в апреле 2026 года и уже на старте показал рекордный результат для музыкального байопика. В первый уикенд картина собрала более 217 млн долларов по миру, включая 97 млн долларов в США и Канаде.

Фильм снял Антуан Фукуа. Главную роль исполнил Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона. В актёрский состав также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и другие.

Коммерческий успех оказался особенно заметным на фоне сложной производственной истории. Ранее сообщалось о переносах релиза, пересъёмках и росте бюджета, однако зрительский интерес помог картине стать одним из главных кассовых событий года.

При этом критики приняли фильм неоднозначно. Часть рецензентов хвалила исполнение главной роли и музыкальные сцены, но указывала, что сюжет сглаживает спорные эпизоды биографии Джексона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в феврале в суд США от трёх братьев и их сестры поступил коллективный иск к наследникам Майкла Джексона. Эдвард, Доминик, Альдо Касио и их сестра Мари-Николь Порт утверждают, что в детстве они систематически подвергались сексуальному насилию со стороны поп-короля. Истцы называют артиста «серийным педофилом» и заявляют, что он на протяжении нескольких лет накачивал их наркотиками. Ответчиками по делу проходят компании музыканта и его наследники.