Disney перезапустит культовый мультсериал «Чёрный плащ» спустя 35 лет

Disney официально вернёт «Чёрного плаща» на экраны спустя 35 лет после дебюта культового мультсериала. Новый анимационный проект выйдет на Disney+, а главного героя Дрейка Мэлларда озвучит Марк Хэмилл.

По сюжету Чёрный плащ последние 35 лет провёл в альтернативном мире, где никто не слышал о его супергеройских подвигах. Вернуться в дело ему поможет мятежная девушка-подросток Даки, знающая всё о его прошлом. Вместе они вновь столкнутся с Негадюком, Мегавольтом и другими старыми противниками.

Компанию Хэмиллу составит Сет Роген, который озвучит Зигзага МакКряка и также выступит исполнительным продюсером. Лиззи Каплан получила роль Гусёны Мэллард, Лилимар — новой героини Даки. В актёрский состав также вошли Дэн Стивенс, Тиффани Шепис, Кэтрин Ньютон, Тео Брионес, Тайлер Дин Флорес, Кэти Рич и Нат Факсон.

Создатель оригинального сериала Тэд Стоунс участвовал в разработке новой версии как консультант. Сам проект ведут Шон Третта и Борха Пенья Горостеги, а производством занимается Disney Television Animation совместно с Point Grey Pictures Рогена и Эвана Голдберга.

Оригинальный «Чёрный плащ» стартовал в 1991 году и продержался три сезона — всего вышел 91 эпизод. Тогда героя озвучивал Джим Каммингс. Персонаж позже вновь появился во вселенной «Утиных историй» 2017 года, однако новый сериал представляет собой отдельную версию истории.

Ранее Life.ru писал, что Disney уже запустил работу над третьей частью «Зверополиса». Проект представили на фанатском мероприятии D23, где глава Walt Disney Animation Studios Джаред Буш подтвердил раннюю стадию разработки. Франшиза продолжает оставаться одной из ключевых анимационных серий студии.