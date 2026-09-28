Джип и кепка на глаза: Одного из самых известных киллеров 90-х Сашу Солдата впервые сняли на воле

Один из самых известных киллеров лихих девяностых Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, после освобождения из колонии обосновался в Подмосковье. SHOT публикует первые фотографии и видео бывшего штатного киллера Ореховской ОПГ после выхода на свободу.

Видео © SHOT

Как выяснил SHOT, 53-летний Пустовалов живёт в загородном доме, регулярно занимается спортом и периодически ездит в Москву. На публике он старается не привлекать к себе внимания и закрывает лицо кепкой. При этом бывший морпех по-прежнему предпочитает тактическую одежду — сейчас в его гардеробе вещи американских брендов Propper, Merrell и Kitanica.









После освобождения Пустовалов также занялся доработкой своего автомобиля. По данным SHOT, салон джипа он самостоятельно перетянул красной кожей — соответствующий навык приобрёл во время заключения. За рулём этой машины он начал появляться ещё до выхода из колонии. Права Пустовалов обновил только спустя два года после освобождения: до этого у него оставались документы советского образца.

Сейчас бывший киллер официально не работает. Вместе с тем его административный надзор подходит к концу: уже в ноябре ограничения должны быть сняты. После этого ему больше не придётся регулярно отмечаться в полиции и соблюдать установленные судом ограничения.По данным SHOT, Пустовалов живёт вместе с женой и 14-летним сыном. У подростка уже есть американское гражданство, поэтому не исключено, что после окончания административного надзора семья может переехать в США.

Александр Пустовалов вышел из ИК-9 в Тверской области в ноябре 2023 года, проведя за решёткой 24 года. Он получил срок за серию убийств, а в 2016 году следствие добавило к обвинениям ещё четыре эпизода. Life.ru ранее подробно рассказывал об истории Саши Солдата и его преступлениях.