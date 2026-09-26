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Опубликовано 26 сентября, 07:00

Тест: Назовите фильм с Басилашвили по одной реплике. Даже знатоки кино ошибутся на пятом вопросе!

26 сентября Олегу Басилашвили исполнилось 92 года. Его герои умели очаровать, смешить и вывести из себя одной фразой. Но вспомните ли вы, в каком фильме прозвучала каждая эта реплика? Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо знаете роли именинника.

Обложка © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Обложка © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссер Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Уверенный в себе начальник, вечно разрывающийся между делами переводчик, пианист с непростой судьбой — Басилашвили играл их так, что голос героя порой вспоминается раньше названия картины. Мы собрали шесть реплик, которые произносят именно его персонажи. Попробуйте узнать фильмы без подсказки в виде кадра!

Узнали фильмы по цитате Басилашвили? Теперь попробуйте вспомнить советские картины по первым кадрам и определить героев по вещам, которые они оставили в кадре. А если хочется сменить кино на русский язык, проверьте, напишете ли вы десять слов без ошибок и не разгневаете ли Ожегова.

Тест: Угадайте, какой герой советского кино приготовил каждое из этих 6 блюд
Тест: Угадайте, какой герой советского кино приготовил каждое из этих 6 блюд
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Анна Московко
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