Тест: Назовите фильм с Басилашвили по одной реплике. Даже знатоки кино ошибутся на пятом вопросе!

Уверенный в себе начальник, вечно разрывающийся между делами переводчик, пианист с непростой судьбой — Басилашвили играл их так, что голос героя порой вспоминается раньше названия картины. Мы собрали шесть реплик, которые произносят именно его персонажи. Попробуйте узнать фильмы без подсказки в виде кадра!