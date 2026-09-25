Тест: Грош цена вашей любви к кино, если не узнаете 8 фильмов с Сергеем Бондарчуком по кадру!
25 сентября исполняется 106 лет со дня рождения Сергея Бондарчука. Его помнят как режиссёра масштабных картин, но на экране он успел прожить множество совершенно разных судеб. Life.ru предлагает узнать восемь фильмов с Бондарчуком по одному кадру. Справитесь без ошибок?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Война и мир: Пьер Безухов», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьев, Лев Толстой, © «Отелло», режиссёр Сергей Юткевич, сценаристы Сергей Юткевич, Уильям Шекспир, © «Борис Годунов», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Александр Пушкин
Сергей Бондарчук умел меняться до неузнаваемости. В одних фильмах его лицо знакомо зрителям с первых секунд, в других приходится присмотреться, чтобы проверить действительно ли это он. В день рождения актёра и режиссёра Life.ru собрал восемь кадров из картин с его участием. Попробуйте вспомнить названия без подсказок. Кажется, что ошибиться невозможно? Последние вопросы могут вас удивить.
Если восемь кадров оказалось мало, продолжайте проверять кинопамять: узнайте киноленты с Зиновием Гердтом, вспомните советские картины по их первым кадрам, а затем назовите фильмы СССР, которые показывали в Каннах.