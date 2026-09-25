Тест: Грош цена вашей любви к кино, если не узнаете 8 фильмов с Сергеем Бондарчуком по кадру!

Сергей Бондарчук умел меняться до неузнаваемости. В одних фильмах его лицо знакомо зрителям с первых секунд, в других приходится присмотреться, чтобы проверить действительно ли это он. В день рождения актёра и режиссёра Life.ru собрал восемь кадров из картин с его участием. Попробуйте вспомнить названия без подсказок. Кажется, что ошибиться невозможно? Последние вопросы могут вас удивить.