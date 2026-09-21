Тест: Сможете назвать 7 фильмов с Зиновием Гердтом по одному кадру? Даже знаток ошибётся
21 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Зиновия Гердта — актёра, который умел превратить даже короткий эпизод в главное украшение фильма. Life.ru предлагает проверить, узнаете ли вы семь советских картин с ним всего по одному кадру.
Обложка © Фото © кадр из фильма «Золотой телёнок», режиссёр/сценарист Михаил Швейцер
Зиновий Гердт не делил роли на главные и второстепенные. Иногда ему хватало нескольких минут на экране, чтобы герой запомнился зрителям на десятилетия. В его фильмографии есть комедии, сказки, драмы и детективы, а каждый персонаж говорил с той особенной интонацией, которую невозможно спутать. В день 110-летия со дня рождения артиста попробуйте узнать фильмы с Зиновием Гердтом по кадрам. Осторожно: первые вопросы могут показаться лёгкими, но дальше одной любви к советскому кино будет мало.
А если все роли Гердта вы узнали с первого взгляда, не спешите убирать киноманскую лупу. Попробуйте определить восемь советских фильмов, покоривших Канны, отыскать шесть знакомых картин по пиратам в кадре, а затем проверить, догадаетесь ли вы, зачем в СССР использовали восемь странных предметов, которые сегодня легко принять за орудия пыток.