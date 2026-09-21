Тест: Сможете назвать 7 фильмов с Зиновием Гердтом по одному кадру? Даже знаток ошибётся

Зиновий Гердт не делил роли на главные и второстепенные. Иногда ему хватало нескольких минут на экране, чтобы герой запомнился зрителям на десятилетия. В его фильмографии есть комедии, сказки, драмы и детективы, а каждый персонаж говорил с той особенной интонацией, которую невозможно спутать. В день 110-летия со дня рождения артиста попробуйте узнать фильмы с Зиновием Гердтом по кадрам. Осторожно: первые вопросы могут показаться лёгкими, но дальше одной любви к советскому кино будет мало.