Тест: Слабо узнать 6 фильмов по пирату или кишка тонка? Йо-хо-хо и один знакомый кадр!

Пираты не всегда бороздят Карибское море и охотятся за старинными сундуками. Некоторые нападают на современные корабли, другие захватывают сказочные острова, а третьи добираются даже до космоса. 19 сентября отмечается Международный пиратский день. В честь этого мы собрали шесть советских, российских и зарубежных фильмов. Слабо определить, где какой? Или всё же кишка тонка? Проигравший идёт сражаться с кракеном!