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Опубликовано 19 сентября, 08:00

Тест: Слабо узнать 6 фильмов по пирату или кишка тонка? Йо-хо-хо и один знакомый кадр!

Крюк вместо руки, попугай на плече и чёрный флаг над кораблём — в кино пиратов изображали совершенно по-разному. В Международный пиратский день Life.ru собрал морских разбойников из советских, российских и зарубежных фильмов. Сумеете узнать все картины по одному герою?

Обложка © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти и др.

Обложка © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти и др.

Пираты не всегда бороздят Карибское море и охотятся за старинными сундуками. Некоторые нападают на современные корабли, другие захватывают сказочные острова, а третьи добираются даже до космоса. 19 сентября отмечается Международный пиратский день. В честь этого мы собрали шесть советских, российских и зарубежных фильмов. Слабо определить, где какой? Или всё же кишка тонка? Проигравший идёт сражаться с кракеном!

Если все пираты оказались у вас на крючке, переходите к новым испытаниям Life.ru. Попробуйте узнать семь советских кукольных мультфильмов по одному герою, затем вспомнить фильмы СССР по семьям в кадре и напоследок найти семь экранизаций Агаты Кристи. Посмотрим, не пойдёт ли ваша зрительная память ко дну!

Тест: Вспомните профессии 7 героев из фильмов СССР и докажите, что смотрели кино с открытыми глазами
Тест: Вспомните профессии 7 героев из фильмов СССР и докажите, что смотрели кино с открытыми глазами
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Анна Московко
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