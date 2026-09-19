Тест: Слабо узнать 6 фильмов по пирату или кишка тонка? Йо-хо-хо и один знакомый кадр!
Крюк вместо руки, попугай на плече и чёрный флаг над кораблём — в кино пиратов изображали совершенно по-разному. В Международный пиратский день Life.ru собрал морских разбойников из советских, российских и зарубежных фильмов. Сумеете узнать все картины по одному герою?
Обложка © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти и др.
Пираты не всегда бороздят Карибское море и охотятся за старинными сундуками. Некоторые нападают на современные корабли, другие захватывают сказочные острова, а третьи добираются даже до космоса. 19 сентября отмечается Международный пиратский день. В честь этого мы собрали шесть советских, российских и зарубежных фильмов. Слабо определить, где какой? Или всё же кишка тонка? Проигравший идёт сражаться с кракеном!
Если все пираты оказались у вас на крючке, переходите к новым испытаниям Life.ru. Попробуйте узнать семь советских кукольных мультфильмов по одному герою, затем вспомнить фильмы СССР по семьям в кадре и напоследок найти семь экранизаций Агаты Кристи. Посмотрим, не пойдёт ли ваша зрительная память ко дну!