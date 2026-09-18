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Опубликовано 18 сентября, 13:00

Тест: «Свет мой, зеркальце, скажи…» — Назовите 6 фильмов СССР по кадру с зеркалом

Зеркало в советском кино могло рассказать о герое больше, чем длинный монолог. Кто-то любовался собой, кто-то пытался изменить внешность, а кто-то рассматривал жертву или врага. Сможете угадать фильмы по сценам у зеркала?

Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др.

Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др.

Зеркало в советском кино редко было просто частью интерьера. Оно помогало героям рассмотреть себя со стороны, меняло настроение сцены и иногда становилось важной деталью сюжета. Перед вами будут шесть кадров из разных фильмов: комедий, драм и музыкальных картин. Одни ленты вы узнаете по лицам и обстановке, другие заставят внимательно всмотреться в отражение. Сможете назвать кино СССР по этой детали и не запутаться в зеркальных подвохах?

Если с фильмами у зеркала вы справились без ошибок, продолжайте проверять свою память вместе с Life.ru. Попробуйте угадать семь советских фильмов по кадрам с семьями, найти экранизации Агаты Кристи по кадрам и вспомнить профессии героев советского кино. Сможете взять максимум во всех трёх тестах?

Тест: Вы точно ребёнок СССР, если узнаете 7 кукольных мультфильмов по одному герою!
Тест: Вы точно ребёнок СССР, если узнаете 7 кукольных мультфильмов по одному герою!
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Анна Московко
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