Тест: «Свет мой, зеркальце, скажи…» — Назовите 6 фильмов СССР по кадру с зеркалом

Зеркало в советском кино редко было просто частью интерьера. Оно помогало героям рассмотреть себя со стороны, меняло настроение сцены и иногда становилось важной деталью сюжета. Перед вами будут шесть кадров из разных фильмов: комедий, драм и музыкальных картин. Одни ленты вы узнаете по лицам и обстановке, другие заставят внимательно всмотреться в отражение. Сможете назвать кино СССР по этой детали и не запутаться в зеркальных подвохах?