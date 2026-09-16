Тест: Вы точно ребёнок СССР, если узнаете 7 кукольных мультфильмов по одному герою!

Кукольные мультфильмы занимали особое место в советской анимации. Их герои двигались немного неловко, порой выглядели странно, но всё равно казались живыми и настоящими. Life.ru собрал семь знакомых персонажей и предлагает вспомнить, в каких мультфильмах они появлялись. Некоторые ответы сразу всплывут в памяти, а над другими придётся крепко задуматься.