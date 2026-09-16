Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 14:30

Тест: Вы точно ребёнок СССР, если узнаете 7 кукольных мультфильмов по одному герою!

Советские кукольные мультфильмы невозможно спутать с современными: героев выдавали трогательная мимика, необычная пластика и особая атмосфера домашнего уюта. Но сможете ли вы узнать любимую картину всего по одному персонажу? Проверим вашу зрительную память!

Обложка © Фото © кадр из фильма «Падал прошлогодний снег»,режиссер Александр Татарский,сценарист Сергей Иванов

Обложка © Фото © кадр из фильма «Падал прошлогодний снег»,режиссер Александр Татарский,сценарист Сергей Иванов

Кукольные мультфильмы занимали особое место в советской анимации. Их герои двигались немного неловко, порой выглядели странно, но всё равно казались живыми и настоящими. Life.ru собрал семь знакомых персонажей и предлагает вспомнить, в каких мультфильмах они появлялись. Некоторые ответы сразу всплывут в памяти, а над другими придётся крепко задуматься.

Если кукольных героев вы узнали без труда, проверьте, насколько хорошо помните советское кино. Попробуйте угадать семь фильмов СССР по кадрам с семьёй, затем найдите семь экранизаций произведений Агаты Кристи и напоследок вспомните профессии семи героев советских фильмов. Только не спешите радоваться: знакомые лица иногда сбивают с толку сильнее самых сложных вопросов.

Тест: Слабо узнать 7 фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру и не опозориться?
Тест: Слабо узнать 7 фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру и не опозориться?
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • ссср
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar