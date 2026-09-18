Тест: Угадайте назначение 8 странных предметов из СССР! Зумеры примут их за орудия пыток

Сегодня металлическую штуковину из бабушкиного шкафа легко принять за медицинский инструмент или деталь от космического корабля. Но в СССР у неё могло быть самое бытовое назначение. Угадаете, зачем были нужны эти восемь странных предметов?