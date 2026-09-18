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Опубликовано 18 сентября, 14:00

Тест: Угадайте назначение 8 странных предметов из СССР! Зумеры примут их за орудия пыток

Сегодня металлическую штуковину из бабушкиного шкафа легко принять за медицинский инструмент или деталь от космического корабля. Но в СССР у неё могло быть самое бытовое назначение. Угадаете, зачем были нужны эти восемь странных предметов?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советские квартиры были наполнены вещами, которые сегодня способны поставить в тупик даже взрослых. Одни приборы заменяли калькулятор, другие спасали дефицитные чулки, а третьи позволяли пользоваться одним лезвием гораздо дольше. Life.ru собрал восемь предметов из прошлого и предлагает угадать их настоящее назначение.

Но сначала разомните память на трёх свежих тестах Life.ru. Попробуйте узнать семь советских кукольных мультфильмов по одному герою, найти экранизации Агаты Кристи по кадрам, а затем вспомнить профессии героев фильмов СССР. После такой тренировки никакие тайны советских антресолей вас уже не испугают!

Тест: Позор тем, кто не вспомнит 7 фильмов СССР по кадрам с семьёй! Не упадите в грязь лицом
Тест: Позор тем, кто не вспомнит 7 фильмов СССР по кадрам с семьёй! Не упадите в грязь лицом
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Анна Московко
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