Тест: Эти фильмы СССР покорили Канны! Узнаете 8 картин по одному кадру или провалитесь на третьей?

Первый Каннский кинофестиваль открылся 20 сентября 1946 года. С тех пор красная дорожка видела тысячи звёзд, а жюри спорило о картинах, которые позже становились мировой классикой. Советское кино тоже не раз оказывалось в центре внимания. Некоторые из этих фильмов получили главные награды фестиваля, другие покорили зрителей актёрской игрой, операторской работой или музыкой. Life.ru собрал восемь советских картин, представленных в Каннах. Внимательно рассмотрите каждый кадр и попробуйте узнать фильм без подсказок. Кстати, недавно мы разбирали самые громкие премьеры Венецианского кинофестиваля 2026 года и рассказывали, кто покорил конкурс в этот раз! Но сейчас вспомним классику.