Тест: Угадайте, чья это вещь из фильмов СССР! Сможете вернуть все 6 предметов их героям?

Узнать героя по лицу или вспомнить пьесу по реплике — задача знакомая. А сможете ли вы определить персонажа по вещи, которая мелькнула в кадре? Одни предметы запускали целую череду приключений, другие становились поводом для ссоры, признания или смешной сцены. А некоторые успевали побывать в чужих руках, прежде чем попасть к тому, кому предназначались. Life.ru собрал шесть вещей из любимых фильмов СССР. Вспомните, кто носил их, покупал, дарил или вёз через полстраны. На первый взгляд всё кажется знакомым, но в нескольких вопросах память может сыграть с вами злую шутку!