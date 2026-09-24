Тест: Угадайте, чья это вещь из фильмов СССР! Сможете вернуть все 6 предметов их героям?
Иногда достаточно увидеть одну вещь, чтобы вспомнить целую сцену. Life.ru предлагает проверить вашу память: сможете определить, кому принадлежит каждый из шести предметов, или перепутаете любимых персонажей?
Обложка © Кадр из фильма «Джентельмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева
Узнать героя по лицу или вспомнить пьесу по реплике — задача знакомая. А сможете ли вы определить персонажа по вещи, которая мелькнула в кадре? Одни предметы запускали целую череду приключений, другие становились поводом для ссоры, признания или смешной сцены. А некоторые успевали побывать в чужих руках, прежде чем попасть к тому, кому предназначались. Life.ru собрал шесть вещей из любимых фильмов СССР. Вспомните, кто носил их, покупал, дарил или вёз через полстраны. На первый взгляд всё кажется знакомым, но в нескольких вопросах память может сыграть с вами злую шутку!
Хотите продолжить киновикторину? Попробуйте узнать фильмы СССР по первым кадрам, вспомнить, кто из героев готовил знакомые блюда, а затем проверьте себя в тесте на грамотность ко дню рождения Ожегова.