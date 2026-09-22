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Опубликовано 22 сентября, 13:00

Тест: Угадайте, какой герой советского кино приготовил каждое из этих 6 блюд

Еда в советском кино запоминалась не хуже главных героев. Но сможете ли вы вспомнить, кто стоял у плиты, накрывал стол или сам собирал легендарное угощение? Проверьте себя в тесте Life.ru, ответив на 6 вопросов.

Обложка © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин

Обложка © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин

Советские фильмы подарили зрителям не только крылатые фразы, но и целое меню, которое невозможно забыть. Одни блюда герои готовили ради любимых, другие — из заботы о семье, а некоторые становились причиной самых смешных сцен. Life.ru предлагает взглянуть на восемь угощений и вспомнить, кто именно их приготовил.

Если после такого киномарафона аппетит к вопросам только разыгрался, не останавливайтесь. Узнайте, кто вы из «Хоббита», назовите семь фильмов с Зиновием Гердтом по одному кадру и проверьте, узнаете ли вы картины СССР, покорившие Канны. Три свежих теста Life.ru покажут, насколько хорошо вы действительно знаете любимые книги и кино.

Тест: Угадайте назначение 8 странных предметов из СССР! Зумеры примут их за орудия пыток
Тест: Угадайте назначение 8 странных предметов из СССР! Зумеры примут их за орудия пыток
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Анна Московко
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