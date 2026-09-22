Тест: Угадайте, какой герой советского кино приготовил каждое из этих 6 блюд

Советские фильмы подарили зрителям не только крылатые фразы, но и целое меню, которое невозможно забыть. Одни блюда герои готовили ради любимых, другие — из заботы о семье, а некоторые становились причиной самых смешных сцен. Life.ru предлагает взглянуть на восемь угощений и вспомнить, кто именно их приготовил.