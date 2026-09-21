Тест: Кто вы из «Хоббита»? 10 вопросов отправят вас в Средиземье!

21 сентября 1937 года, то есть 89 лет назад, в Великобритании впервые вышла повесть Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». История домоседа Бильбо Бэггинса, которого однажды выдернули из уютной норы и отправили навстречу троллям, гоблинам и дракону, быстро переросла рамки детской сказки и стала началом большой легенды о Средиземье. За годы читатели успели узнать себя и в осторожном Бильбо, и в загадочном Гэндальфе, и в гордом Торине. А кому-то наверняка ближе рассудительный Бард, который не гонится за славой, но без колебаний встаёт на защиту других. Отвечайте честно, записывайте буквы и узнайте, кого из героев «Хоббита» вы напоминаете больше всего!