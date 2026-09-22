Тест: Если ошибётесь в этих 10 словах, то навсегда останетесь НЕВЕЖЕЙ и нашлёте на себя гнев Ожегова!
22 сентября исполняется 126 лет со дня рождения Сергея Ожегова — лингвиста, чья фамилия стала синонимом словаря. В честь учёного Life.ru предлагает проверить, не подводит ли вас память: сможете выбрать правильное написание десяти слов или ошибётесь уже на первом?
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22 сентября 1900 года родился Сергей Иванович Ожегов — лексикограф, автор знаменитого однотомного «Словаря русского языка» и один из составителей четырёхтомного словаря под редакцией Дмитрия Ушакова. Фамилию Сергея Ивановича знали даже те, кто открывал книгу только перед школьным диктантом. Но некоторые слова будто специально придуманы, чтобы заставить нас сомневаться. В них не получается поставить гласную под ударение, а лишняя согласная выглядит ничуть не менее убедительно, чем правильная. Проверьте себя: в каждом вопросе только один вариант написан без ошибок.
Если словарные ловушки с «невежей» и «невеждой» не смогли вас запутать, пора сменить тему, но не уровень сложности. Узнайте, кто вы из «Хоббита», попробуйте назвать семь фильмов с Зиновием Гердтом по одному кадру и проверьте, узнаете ли вы советские картины, покорившие Канны.