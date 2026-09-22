Тест: Если ошибётесь в этих 10 словах, то навсегда останетесь НЕВЕЖЕЙ и нашлёте на себя гнев Ожегова!

22 сентября 1900 года родился Сергей Иванович Ожегов — лексикограф, автор знаменитого однотомного «Словаря русского языка» и один из составителей четырёхтомного словаря под редакцией Дмитрия Ушакова. Фамилию Сергея Ивановича знали даже те, кто открывал книгу только перед школьным диктантом. Но некоторые слова будто специально придуманы, чтобы заставить нас сомневаться. В них не получается поставить гласную под ударение, а лишняя согласная выглядит ничуть не менее убедительно, чем правильная. Проверьте себя: в каждом вопросе только один вариант написан без ошибок.