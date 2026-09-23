Тест: Стыдно будет не узнать 8 фильмов СССР по самым первым кадрам! Даже школьник справится
Мы помним любимые реплики, песни и финалы, но что насчёт первых секунд? На экране ещё не появились знакомые герои, а режиссёр уже оставил подсказку. Life.ru собрал восемь первых кадров культовых фильмов СССР. Попробуйте узнать каждую картину до того, как начнётся сюжет!
Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской.
Всё с чего-то начинается, а в этом тесте — восемь культовых лент СССР и их самые первые содержательные кадры. Всмотритесь в каждое изображение, выберите один из четырёх вариантов и узнайте, насколько хорошо вы помните то, с чего начинались истории, ставшие классикой!
Если первые секунды оказались слишком лёгкой разминкой, продолжайте киномарафон. Попробуйте узнать фильмы СССР, покорившие Канны, по одному кадру, назвать шесть советских картин по сценам с зеркалом, а затем вспомнить профессии семи героев советского кино.