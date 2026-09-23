Тест: Стыдно будет не узнать 8 фильмов СССР по самым первым кадрам! Даже школьник справится

Всё с чего-то начинается, а в этом тесте — восемь культовых лент СССР и их самые первые содержательные кадры. Всмотритесь в каждое изображение, выберите один из четырёх вариантов и узнайте, насколько хорошо вы помните то, с чего начинались истории, ставшие классикой!