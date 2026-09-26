Отвлеклись — остались без телефона: что воруют у туристов, как защититься и не испортить отпуск

27 сентября отмечают Всемирный день туризма. К этой дате Life.ru разобрал, какие вещи стоит особенно беречь в поездке и что делать, если они всё-таки исчезли. Единого мирового рейтинга краж у туристов нет: риски различаются в зависимости от страны и обстоятельств. Но в полицейских памятках регулярно встречаются одни и те же цели — телефоны, кошельки, сумки и багаж.

Самое привлекательное для вора

Кражи у туристов: какие вещи привлекают воров и как защитить своё имущество во время отпуска? Фото © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

В путешествии смартфон становится главным помощником: в нём хранятся билеты, подтверждения бронирований, контакты и банковские приложения. Поэтому его кража может не только обернуться расходами на новое устройство, но и лишить туриста доступа к необходимой информации и связи с близкими. Британская полиция рекомендует не оставлять телефон на столах в кафе и других общедоступных местах, даже если владелец находится рядом. Особую опасность представляет доступ посторонних к содержимому смартфона: если злоумышленник заранее подсмотрел код разблокировки, под угрозой окажутся личные данные и деньги на счетах.

Как защититься? После использования убирайте телефон в закрытое отделение сумки. Заранее настройте короткий интервал автоблокировки, надёжный пароль, биометрию и доступные на устройстве функции защиты от кражи. Скройте текст уведомлений на заблокированном экране и проверьте, сможете ли войти в сервис поиска телефона с другого устройства. Контакты близких и важные сведения о поездке сохраните отдельно от смартфона.

Как не лишиться всего бюджета вместе с кошельком?

Карманники в туристических местах: как действуют воры и где нужно особенно следить за вещами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockLab

Кошелёк в заднем кармане или открытой сумке особенно уязвим в толпе. Карманники могут работать группой: один человек отвлекает, другой забирает вещь. Давка у входа в транспорт или неожиданная суета рядом помогают скрыть движения. Заметить вора по внешности трудно. Он не обязан выглядеть подозрительно: умение не выделяться как раз помогает ему оставаться незамеченным.

Как защититься? Держите кошелёк в закрытом внутреннем кармане или сумке перед собой. После оплаты сразу убирайте его. Практичный запасной план — разделить средства: небольшую сумму оставить для текущих расходов, резерв хранить отдельно. Так потеря одного кошелька не лишит вас всего бюджета. Не стоит считать дорогой курорт гарантией безопасности. Ранее Life.ru рассказывал о жалобах российских туристов на кражи наличных на Мальдивах.

Почему сумка на соседнем стуле может исчезнуть?

Кража сумки в кафе: почему не стоит оставлять вещи на соседнем стуле или вешать их за спиной? Фото © Freepik

Сумка висит на спинке стула, рюкзак стоит за ногами, а хозяин увлечён разговором. В такой ситуации вещи находятся рядом, но фактически выпадают из поля зрения. Полицейские прямо советуют не вешать сумки за спиной и не оставлять их на полу там, где вы их не видите. Застёгнутая молния тоже не даёт полной защиты. В толпе злоумышленник может расстегнуть рюкзак за спиной, пока человек рассматривает витрину или ждёт своей очереди.

Как защититься? В людных местах перемещайте небольшую сумку или рюкзак вперёд. В кафе держите вещи перед собой, а не на соседнем стуле. На пляже заранее договоритесь, кто останется с ценностями, пока остальные купаются. Полотенце поверх телефона прячет его от взгляда, но не заменяет присмотр.

Чем опасна кража паспорта?

Что делать, если у вас украли паспорт РФ? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Документы могут исчезнуть вместе с сумкой или кошельком. Для путешественника это означает отдельную проблему: придётся решать вопрос с удостоверением личности и возвращением домой. Как защититься? Не складывайте паспорт, все деньги и телефон в одно легко доступное отделение. Сделайте копии документов и обеспечьте к ним доступ, который не зависит от единственного смартфона. Электронные копии защитите паролем.

Оставлять ли оригинал в сейфе или носить с собой зависит от местных требований и планов на день. Нельзя универсально советовать всем туристам гулять только с фотографией паспорта: она не всегда заменяет документ. Правила страны назначения лучше проверить заранее.

Когда воруют чемоданы и технику?

Украшения и техника в отпуске: какие дорогие вещи лучше оставить дома перед путешествием? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Piriya Kulvatada

Багаж уязвим не только в аэропорту. Британская транспортная полиция описывает кражи у спящих пассажиров, похищение сумок перед отправлением поезда и исчезновение вещей, пока посетитель кафе отвлечён заказом. Отдельный сценарий — рывок телефона из рук у дверей вагона непосредственно перед их закрытием.

Как защититься? По возможности держите багаж рядом и проверяйте его на остановках. Перед сном убирайте телефон и другие небольшие ценности. Если путешествуете компанией, прямо договаривайтесь, кто следит за вещами: фраза «я думал, ты смотришь» после пропажи уже не поможет. Ненужные в поездке дорогие украшения и запасную технику разумнее оставить дома. А то, что взяли, не выставляйте напоказ и не оставляйте без присмотра.

Что делать, если вещи всё-таки украли?

Страховка от кражи в путешествии: почему компенсация за пропавшие вещи положена не всегда? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alina Rosanova

Сначала убедитесь, что вы в безопасности. Не преследуйте вора и не пытайтесь самостоятельно забрать украденные вещи, передайте сведения полиции. Если исчезли карты, немедленно свяжитесь с банком для блокировки. При краже смартфона включите удалённую блокировку или режим пропажи, обратитесь к оператору для блокировки SIM-карты и защитите связанные с устройством аккаунты.

Сообщите о краже местной полиции и получите документ о регистрации обращения. Если это произошло в отеле, уведомите администрацию. Свяжитесь со страховой компанией и уточните порядок действий, поскольку возмещение зависит от условий полиса, а оставленные без присмотра вещи могут не покрываться.

При утрате российского загранпаспорта за рубежом обратитесь также в ближайшее российское консульское учреждение. Там объяснят порядок оформления документов. Также в зависимости от обстоятельств возможно получение свидетельства на въезд в Россию.

Отпуск не должен превращаться в постоянное ожидание неприятностей. Но убрать телефон со стола, закрыть сумку и заранее продумать запасной доступ к деньгам гораздо проще, чем восстанавливать всё в незнакомой стране. Кстати, защита имущества начинается ещё до вылета. Недавно Life.ru объяснял, почему селфи из аэропорта может стать наводкой для квартирных воров.