Селфи из аэропорта — наводка для вора: Криминалист рассказал, как защитить квартиру в сезон отпусков и дач
Криминалист Игнатов: Селфи из аэропорта может стать наводкой для воров
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С наступлением лета в России традиционно растёт число квартирных краж — сезон отпусков и дач делает жильё особенно уязвимым. Как обезопасить себя от воров, в беседе с Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
Лучшая защита от квартирной кражи — это поставить квартиру на сигнализацию. Я считаю так и всегда советую всем. Нужно немного потратить денег, зато ваша квартира будет, как говорится, в безопасности. Вы обезопасите её, установив охранную сигнализацию и заключив договор с отделом вневедомственной охраны вашего района, Росгвардии. Это самое основное, что необходимо сделать тем, кто хочет уберечь своё жильё от квартирных воришек.
Если финансы ограничены, можно установить крепкие замки и усиленную дверь. Однако Игнатов предупредил, что профессионалы справляются с любой защитой за считаные минуты.
Хорошей альтернативой, по мнению криминалиста, станет громкая сирена, срабатывающая при попытке открыть дверь — такой шум точно не останется незамеченным и привлечёт внимание соседей. Также он советует установить камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции на смартфон — даже если злоумышленники проникнут в квартиру, запись поможет их вычислить.
«И главное — не хранить особых ценностей в квартирах. Деньги, наличные, серьёзные или дорогие украшения — всё это лучше хранить, конечно, в банковской ячейке, чтобы обезопаситься. И, конечно, не выкладывать в соцсети ваши путешествия куда-то за рубеж. Потому что «я сегодня улетаю», «я сегодня прилетаю», «какой я красивый», «я на крыле самолёта», «я около самолёта», «я тут в аэропорту» — всё это зацепка. Вы сами даёте наводку квартирным воришкам, что вас нет дома, что вы находитесь за рубежом и что можно смело идти и взламывать вашу квартиру», — подчеркнул эксперт.
В летний период, подчеркнул он, крайне важно поддерживать хорошие отношения с соседями. Если они знают, что хозяева в отъезде, и заметят посторонних или подозрительный шум, они смогут вовремя вызвать полицию и предотвратить кражу.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском двое подростков обокрали квартиру знакомой и теперь им грозит уголовная ответственность за кражу на сумму более 300 тысяч рублей. Инцидент произошёл в доме на улице Тушканова. Парни 15 и 16 лет были в гостях у девушки и, воспользовавшись моментом, прихватили с собой украшения, принадлежавшие её матери. Хозяева ничего не заметили, а похищенные изделия школьники сдали в ближайший ломбард.
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