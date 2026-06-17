Селфи из аэропорта — наводка для вора: Криминалист рассказал, как защитить квартиру в сезон отпусков и дач

С наступлением лета в России традиционно растёт число квартирных краж — сезон отпусков и дач делает жильё особенно уязвимым. Как обезопасить себя от воров, в беседе с Life.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Лучшая защита от квартирной кражи — это поставить квартиру на сигнализацию. Я считаю так и всегда советую всем. Нужно немного потратить денег, зато ваша квартира будет, как говорится, в безопасности. Вы обезопасите её, установив охранную сигнализацию и заключив договор с отделом вневедомственной охраны вашего района, Росгвардии. Это самое основное, что необходимо сделать тем, кто хочет уберечь своё жильё от квартирных воришек. Михаил Игнатов Криминалист

Если финансы ограничены, можно установить крепкие замки и усиленную дверь. Однако Игнатов предупредил, что профессионалы справляются с любой защитой за считаные минуты.

Хорошей альтернативой, по мнению криминалиста, станет громкая сирена, срабатывающая при попытке открыть дверь — такой шум точно не останется незамеченным и привлечёт внимание соседей. Также он советует установить камеры видеонаблюдения с возможностью трансляции на смартфон — даже если злоумышленники проникнут в квартиру, запись поможет их вычислить.

«И главное — не хранить особых ценностей в квартирах. Деньги, наличные, серьёзные или дорогие украшения — всё это лучше хранить, конечно, в банковской ячейке, чтобы обезопаситься. И, конечно, не выкладывать в соцсети ваши путешествия куда-то за рубеж. Потому что «я сегодня улетаю», «я сегодня прилетаю», «какой я красивый», «я на крыле самолёта», «я около самолёта», «я тут в аэропорту» — всё это зацепка. Вы сами даёте наводку квартирным воришкам, что вас нет дома, что вы находитесь за рубежом и что можно смело идти и взламывать вашу квартиру», — подчеркнул эксперт.

В летний период, подчеркнул он, крайне важно поддерживать хорошие отношения с соседями. Если они знают, что хозяева в отъезде, и заметят посторонних или подозрительный шум, они смогут вовремя вызвать полицию и предотвратить кражу.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском двое подростков обокрали квартиру знакомой и теперь им грозит уголовная ответственность за кражу на сумму более 300 тысяч рублей. Инцидент произошёл в доме на улице Тушканова. Парни 15 и 16 лет были в гостях у девушки и, воспользовавшись моментом, прихватили с собой украшения, принадлежавшие её матери. Хозяева ничего не заметили, а похищенные изделия школьники сдали в ближайший ломбард.