На Камчатке подростки подозреваются в краже ювелирных украшений на ₽300 тысяч

В Петропавловске-Камчатском двое подростков стали фигурантами уголовного дела после кражи ювелирных украшений из квартиры знакомой. По данным следствия, ущерб превысил 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю двое несовершеннолетних жителей Петропавловска-Камчатского в возрасте 15 и 16 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере)», — говорится в заявлении.

Двое жителей города 15 и 16 лет находились в гостях у знакомой в доме на улице Тушканова. В какой-то момент они взяли украшения, принадлежавшие матери девушки, и вынесли их из квартиры без ведома владельцев. После этого похищенные изделия были сданы в ломбард.

О пропаже сообщила владелица имущества, после чего к проверке подключились правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили причастность несовершеннолетних, материалы передали в Следственный комитет по Камчатскому краю. В настоящее время с участием подростков проводятся следственные действия,

А ранее в Ленинградской области силовики задержали основательницу секты, которая называла себя «Великой Богиней». Женщина обманула множество доверчивых людей, заработав миллионы рублей. Её организация называлась «Исход» и находилась во Всеволожском районе. В основном она вербовала пенсионеров. Родственники пострадавших рассказали полиции, что у стариков обманным путём забирали все сбережения и пенсии. Каждый месяц участники вносили в кассу секты по 7 тысяч рублей на «общие нужды» и были вынуждены покупать лекции «Богини». Стоимость одной лекции достигала 15 тысяч рублей.