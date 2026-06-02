Остров соблазнов: Почему туристов из России часто обворовывают на Мальдивах

Российские туристы стали чаще жаловаться на кражи наличных на Мальдивах. Одна из причин — привычка возить с собой крупные суммы денег, заявил директор туристической компании Дмитрий Арутюнов. По его словам, жалобы на пропажу денег поступали и раньше, подозрения чаще падали на персонал отелей, но расследования не всегда находили виновных.

По словам эксперта, россияне особенно уязвимы, поскольку в отличие от большинства иностранных туристов, по-прежнему часто берут с собой наличные. Практически никто в мире сейчас этого не делает, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на туристов из РФ.

«Там местные жители зарабатывают немного, но при этом они наблюдают за жизнью богатых людей, приезжающих со всего света, и соблазнов для сотрудников отелей там больше», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее блогерша Любовь Попова рассказала, что у неё украли $3000 из сейфа в номере пятизвёздочного отеля на Мальдивах. По словам туристки, деньги пропали за день до выезда, когда времени на обращение в полицию почти не оставалось.