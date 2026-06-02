2 июня, 10:25

Брала деньги и исчезала: 70 россиян пострадали от турагента и теперь боятся, что она сбежит на родную Украину

В Казани турагента обвинили в присвоении 20 миллионов рублей за путёвки клиентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Жители Казани просят наказать туристического агента с «11-летним стажем», которая, как утверждается, обманула клиентов на 20 миллионов рублей. Владелица «Белки-летяги» брала деньги и пропадала с радаров, пишет Mash Iptash. Одними из пострадавших стали две подруги, отдавшие 400 тысяч за отдых на Мальдивах.

Однако всё пошло не по-плану: уже в московском Шереметьево девушки узнали, что не числятся в списках пассажиров, и после разбирательств Елена Макарчук купила им билеты на стыковочный рейс. В итоге туристки добирались до райских островов трое суток.

На этом приключения не закончились — в отеле девушкам сказали, что бронь на номера, конечно, есть, но оплату в 370 тысяч рублей никто не вносил. Опять скандал с турагентом и снова Елена пообещала перевести деньги. Правда, всего за два дня. У одной из подруг отпуск уже был окончательно испорчен, из-за чего она улетела домой за собственный счёт.

В отличие от других клиентов, девушки смогли почти полностью вернуть деньги. Сама Елена перестала отвечать на звонки, а ведь есть от кого — в списке пострадавших числятся 70 человек. Некоторые боятся, что гражданка Украины сбежит на родину.

На фоне скандала коммерсант вышла на связь и попыталась оправдаться. Елена утверждает, что она не притрагивалась к чужим деньгам, а расчётный счёт фирмы обчистили агенты. Она обещает вернуть пострадавшим деньги и призывает обратиться в офис в Казани. Однако клиенты в эту легенду не верят — по их словам, доступ к финансам имела только Макарчук.

Секрет бюджетной гастрономии: Life.ru выяснил, как найти аутентичную еду по советам местных

Ранее Life.ru узнал, как более 2,5 тысячи россиян купили путёвки у ANEX Tour с несуществующими перелётами от авиакомпании Air Anka. Турецкий перевозчик не получил нового разрешения на полёты в Россию.

Матвей Константинов
