Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour под несуществующие рейсы Air Anka

Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour с перелётами турецкого перевозчика Air Anka, которые оказались под угрозой отмены. Часть туристов не может вернуться в Россию, а другие так и не смогли улететь на отдых, пишет SHOT.

Проблемы начались после того, как Росавиация в марте ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air — ключевого партнёра ANEX Tour. Для перевозки клиентов временно допустили турецкую Air Anka, однако разрешение действовало только до 25 мая без продления.

Несмотря на это, по данным SHOT, туроператор продолжал продавать путёвки с вылетами вплоть до октября. В итоге часть пассажиров столкнулась с переносами, многочасовым ожиданием и отменами рейсов. Особенно много таких случаев было в Казани.

Около тысячи туристов, вылетевших за границу до 25 мая, сейчас испытывают трудности с возвращением домой. Тем, кто не успел отправиться в поездку, предлагают отменить тур с удержанием 25% стоимости.