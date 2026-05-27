Турецкая Air Anka не имеет разрешения на полёты в Россию после 25 мая

Росавиация выдала турецкому перевозчику Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы. Документ действовал до 25 мая включительно и на текущий момент потерял силу.

«Решение о выдаче дополнительных временных разрешений принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание полётов между нашими странами», — говорится в сообщении агентства.

В Росавиации отметили, что после указанной даты у авиакомпании отсутствуют разрешения на выполнение полётов в Россию. При этом перевозчик ранее продал свои провозные мощности туроператору ANEX Tour до конца октября. По согласованию с турецкими авиационными властями, заявки Air Anka на новые рейсы не удовлетворяются.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы с маленькими детьми застряли в Анталье. Их рейс в Ростов-на-Дону отменили. Изначально они должны были лететь авиакомпанией Azur Air. После запрета на полёты перевозчика заменили на Air Anka. Однако и этот рейс отменили.