Знаменитый дом с синей дверью из фильма «Ноттинг Хилл» продают за £7,95 млн

Дом с культовой синей дверью, чей фасад появился в романтической комедии «Ноттинг Хилл», выставили на продажу за £7,95 млн — более 886 млн рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Здание стало достопримечательностью после выхода картины в 1999 году. Зрители узнают его как дом продавца книг Уильяма Такера, которого сыграл Хью Грант.

На момент съёмок недвижимость принадлежала сценаристу фильма Ричарду Кёртису. Вскоре после премьеры он продал её, однако синяя дверь продолжила привлекать поклонников картины.

При этом внутренние сцены «Ноттинг Хилла» снимались в павильоне — в фильме использовали только фасад и вход реального дома.

В объявлении упоминаются большая кухня, столовая и гостиная, а пространство венчает сводчатый потолок с открытыми стропильными фермами и мансардными окнами.

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