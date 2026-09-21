Ирина Салтыкова продала легендарную квартиру, где снимали «Брат-2»

Российская певица Ирина Салтыкова полностью избавилась от принадлежавшей ей столичной недвижимости, выручив со сделок порядка 150 миллионов рублей. По информации Telegram-канала SHOT, артистка сделала выбор в пользу загородной жизни и окончательно перебралась в закрытый посёлок на Рублёво-Успенском шоссе.

Главным объектом продажи стали знаменитые апартаменты на Пречистенке площадью 114 квадратных метров. Жильё имеет историческую ценность для отечественного кинематографа: именно в этих интерьерах режиссёр Алексей Балабанов снимал ключевые сцены культовой картины «Брат-2» с участием Сергея Бодрова-младшего. Эту квартиру Салтыкова приобрела ещё в 1997 году. Сделка по объекту закрылась в начале лета, сумма составила около 110 миллионов рублей.

Вторым проданным объектом стала двухкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра в Можайском районе столицы (ЖК «Астра»). За нее артистка получила около 40 миллионов рублей. Новый владелец уже нашёл жилью коммерческое применение, выставив его на рынок долгосрочной аренды по ставке 150 тысяч рублей ежемесячно.

Освободившись от московских активов, 60-летняя исполнительница сконцентрировалась на загородном имении. В настоящее время она проживает в коттедже площадью почти 440 квадратных метров с прилегающим участком в 12 соток на Рублевке. Десять лет назад Салтыкова планировала расстаться и с этой недвижимостью, оценив её в 7 миллионов долларов, однако сделка не состоялась. Текущая рыночная стоимость особняка оценивается экспертами примерно в 300 миллионов рублей.

До этого модель Анна Калашникова выставила на продажу две квартиры в Москве общей стоимостью 43,6 миллиона рублей. Обе студии в современных жилых комплексах были приобретены год назад как инвестиционные объекты у застройщика. Калашникова также призналась, что наконец продала квартиру в Дубае, для которой долгое время не могла найти покупателя. Однако процесс получения денег за зарубежную недвижимость ещё продолжается.