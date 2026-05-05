Уже 60 лет: Ирина Салтыкова на фото в купальнике выглядит как девочка

Ирина Салтыкова отпраздновала 60-летие в Турции. Певица улетела в Бодрум вместе с дочерью Алисой и близкими подругами, и уже показала первые кадры с отдыха в соцсетях. Судя по снимкам, день рождения она решила провести не в формате большого светского вечера, а в более расслабленной атмосфере у моря.

Салтыкова давно старается не превращать личную жизнь в постоянное шоу, но важной датой с поклонниками всё же поделилась. На фото именинница позирует в летних образах и выглядит заметно моложе своих лет. Ранее певица признавалась, что никогда не сидела на строгих диетах. По словам артистки, ей во многом помогает генетика, а в её рационе есть продукты, которые обычно называют «неправильными». При этом с возрастом Салтыкова стала внимательнее относиться к фигуре. Она рассказывала, что аппетит усилился, поэтому теперь ей приходится лучше контролировать питание. Кроме того, исполнительница старается находить время на гимнастику. Такой режим, по её словам, помогает держать форму без жёстких ограничений.