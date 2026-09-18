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Опубликовано 18 сентября, 14:11

«Нужны деньги»: Бывшая Прохора Шаляпина продаёт две квартиры в Москве

Певица Анна Калашникова продаёт московскую недвижимость за 43,6 млн рублей

Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Певица, актриса и модель Анна Калашникова выставила на продажу две квартиры в Москве общей стоимостью 43,6 миллиона рублей. Обе студии в современных жилых комплексах были приобретены год назад как инвестиционные объекты у застройщика.

Первая квартира без отделки расположена в ЖК «Слава» в районе метро Белорусская и оценивается в 28,5 миллиона рублей. Вторая студия находится в ЖК «Джойс» в Хорошёво-Мнёвниках и стоит 18,1 миллиона рублей. По словам звезды, недвижимость продаётся по плану, поскольку освободившиеся средства требуются для новых вложений.

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«...Сейчас продаю, как планировала, так как нужны денежные средства на другие инвестиционные проекты и платежи», — рассказала артистка в беседе с «Газетой.ru».

Калашникова также призналась, что наконец продала квартиру в Дубае, для которой долгое время не могла найти покупателя. Однако процесс получения денег за зарубежную недвижимость ещё продолжается.

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Ранее Анна Калашникова рассказала, что направила материнский капитал, полученный после рождения второго сына, на погашение ипотеки. Артистка продала зарубежную недвижимость и добавила вырученные средства к покупке нового жилья.

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Борис Эльфанд
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