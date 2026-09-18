«Нужны деньги»: Бывшая Прохора Шаляпина продаёт две квартиры в Москве

Певица, актриса и модель Анна Калашникова выставила на продажу две квартиры в Москве общей стоимостью 43,6 миллиона рублей. Обе студии в современных жилых комплексах были приобретены год назад как инвестиционные объекты у застройщика.

Первая квартира без отделки расположена в ЖК «Слава» в районе метро Белорусская и оценивается в 28,5 миллиона рублей. Вторая студия находится в ЖК «Джойс» в Хорошёво-Мнёвниках и стоит 18,1 миллиона рублей. По словам звезды, недвижимость продаётся по плану, поскольку освободившиеся средства требуются для новых вложений.

«...Сейчас продаю, как планировала, так как нужны денежные средства на другие инвестиционные проекты и платежи», — рассказала артистка в беседе с «Газетой.ru».

Калашникова также призналась, что наконец продала квартиру в Дубае, для которой долгое время не могла найти покупателя. Однако процесс получения денег за зарубежную недвижимость ещё продолжается.

Ранее Анна Калашникова рассказала, что направила материнский капитал, полученный после рождения второго сына, на погашение ипотеки. Артистка продала зарубежную недвижимость и добавила вырученные средства к покупке нового жилья.