«Переплата сильно меньше»: Назван наиболее выгодный способ досрочно погасить ипотеку

Чтобы сэкономить на процентах при досрочном погашении ипотеки, выгоднее сокращать срок кредита, сохраняя размер ежемесячного платежа. Такую рекомендацию дали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. Однако выбор зависит и от того, насколько устойчивы доходы семьи.

«Сокращая срок кредита, заёмщик быстрее уменьшает «тело» долга. В результате итоговая переплата по процентам сильно меньше, чем при простом уменьшении ежемесячного платежа», — объяснили эксперты в беседе с «Лентой.ру».

Особенно важно учитывать устройство аннуитетного графика: заёмщик каждый месяц перечисляет одинаковую сумму, но в первые годы значительную долю взноса составляют проценты. Ускоренное погашение основного долга позволяет уменьшить дальнейшую переплату.

Если же впереди смена работы, декрет или возможное снижение доходов от бизнеса, разумнее может оказаться уменьшение обязательного платежа. Это освободит деньги на текущие нужды и снизит нагрузку на семейный бюджет. Экономия на процентах будет скромнее, зато уменьшится вероятность просрочки.

При любом варианте важно сохранить финансовую подушку на 3–6 месяцев жизни. Отдавать банку последние накопления не стоит: при внезапной потере заработка заёмщик останется без резерва. Перед изменением графика необходимо изучить договор, оценить свои возможности и при необходимости обратиться за консультацией.

Ранее россиянам объяснили, какие документы нужно сохранить после погашения кредита. Помимо договора, графика и квитанций, стоит получить справку банка об отсутствии задолженности. Ориентир для хранения бумаг — три года.