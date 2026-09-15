Почти даром: Депутат раскрыл, где в России ещё можно урвать ипотеку по старым ставкам

Россиянам доступны сразу несколько программ господдержки для покупки жилья — от семейной ипотеки под 6% до дальневосточной и арктической со ставкой до 2%. Об их условиях Life.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Государство даёт реальный инструментарий, чтобы люди могли решить его на понятных и выгодных условиях. Начну с семейной ипотеки — это по-прежнему самая востребованная программа. Ставка зафиксирована на уровне 6 % годовых, срок — до 30 лет. Никита Чаплин Депутат Госдумы

Максимальная сумма семейной ипотеки достигает 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 6 млн — в остальных субъектах. По словам депутата, воспользоваться программой могут семьи с ребёнком до шести лет, двумя и более несовершеннолетними детьми либо ребёнком с инвалидностью.

С февраля 2026 года действует принцип «одна семья — одна льготная ипотека»: кредит оформляется на одного из супругов, второй становится созаёмщиком. Исключение предусмотрено, если супруг является иностранцем. С апреля 2025 года программа распространяется и на вторичный рынок в городах, где ежегодно строят не более двух многоквартирных домов, если здание не признано аварийным и ему не больше 20 лет.

На Дальнем Востоке и в Арктике действует ипотека по ставке до 2%. Лимит составляет 6 млн рублей, а при площади жилья от 60 квадратных метров — до 9 млн. Программа рассчитана до конца 2030 года и, по словам Чаплина, охватывает многодетные семьи, педагогов, медиков, сотрудников ОПК, участников СВО и их семьи.

ИТ-ипотека предусматривает ставку до 6% и кредит до 9 млн рублей. Она предназначена для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний от 18 до 50 лет. Требуемый доход начинается от 150 тысяч рублей для Подмосковья, Ленобласти и городов-миллионников и от 90 тысяч — в других регионах. Купить жильё в Москве и Санкт-Петербурге по этой программе нельзя.

Сельская ипотека, как рассказал депутат, предполагает ставку от 0,1 до 3% годовых в зависимости от региона и субсидирования. Сумма кредита — до 6 млн рублей, супруги выступают созаёмщиками по одному займу. Срок достигает 25 лет, первоначальный взнос начинается от 20%.

Чаплин также напомнил о нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который охватывает 2160 опорных населённых пунктов. Помимо жилищного строительства, он предусматривает модернизацию коммунальных сетей, дорог и общественного транспорта, а также благоустройство. Единой федеральной скидки на аренду нет, однако в отдельных регионах нуждающимся семьям с детьми компенсируют 50–75% расходов.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных изменениях параметров льготной ипотеки. Среди обсуждаемых вариантов — дифференциация ставок в зависимости от количества детей и региона, изменение лимитов и сокращение периода субсидирования. При этом окончательные параметры возможной реформы на момент публикации материала ещё не были утверждены.