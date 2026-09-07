Выбросить нельзя оставить: Какие документы по закрытому кредиту нужно хранить годами

После полного погашения кредита не стоит сразу избавляться от договора — он может пригодиться через несколько лет. Об этом в беседе с RT напомнил член Общественной палаты России, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Вместе с договором он посоветовал сохранить график платежей, квитанции и главное — справку банка о полном погашении кредита и отсутствии задолженности.

«Эта справка имеет особый юридический вес: она официально фиксирует факт закрытия долга и может стать ключевым доказательством в спорных ситуациях», — подчеркнул юрист.

По закону специального срока хранения кредитных документов не установлено. В качестве ориентира Виноградов предложил использовать общий срок исковой давности — три года. Однако если были просрочки, реструктуризация или разногласия с банком, документы стоит хранить дольше.

Старые бумаги могут понадобиться при спорах с коллекторами, ошибках в кредитной истории, получении налогового вычета или проверках, если для погашения использовался маткапитал. При оформлении кредита в электронном виде эксперт рекомендовал скачать договор и справку из приложения банка и сохранить отдельно, обратив внимание на наличие электронной подписи.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года банки и микрофинансовые организации обязаны отчитываться перед судебными приставами о взыскании задолженности. Форму отчётов и сроки их подачи определит ФССП по согласованию с Центробанком.