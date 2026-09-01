Банк продал долг: Юрист объяснил, когда можно не платить коллекторам

Право требования по кредиту может перейти к другому лицу по правилам статьи 382 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу согласие должника для этого не требуется. Однако для потребительских кредитов и займов действуют специальные ограничения, установленные Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Об этом рассказал Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Круг лиц, которым кредитор вправе уступить право требования по потребительскому кредиту, ограничен законом. В частности, речь идёт о юридических лицах, профессионально выдающих потребительские займы, организациях, для которых возврат просроченной задолженности физических лиц является основным видом деятельности, а также специализированных финансовых обществах. Право требования также может быть уступлено физическому лицу при наличии его письменного согласия, полученного после возникновения просрочки.

Отдельно стоит проверить условия самого кредитного договора. В индивидуальных условиях должна быть указана возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав по договору. Если заёмщик установил такой запрет при заключении договора, это может иметь значение при оценке законности последующей уступки. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

По словам юриста, заёмщику стоит поднять свой экземпляр договора и проверить соответствующий пункт. При передаче требования сохраняется обязанность нового кредитора соблюдать банковскую тайну и обеспечивать конфиденциальность полученных данных.

«Вторая развилка находится в самом договоре. Пункт 13 части 9 статьи 5 того же закона обязывает включать в индивидуальные условия строку о возможности запрета уступки. Заёмщик вправе поставить там свой запрет при подписании, и тогда состоявшаяся вопреки этому цессия оспорима», — отметил Русяев.

После уступки требования важно правильно определить, кому именно следует вносить платежи. Согласно статье 382 ГК РФ, если должник не был письменно уведомлен о переходе права, исполнение обязательства первоначальному кредитору до получения такого уведомления признается надлежащим.

Статья 385 ГК РФ также даёт должнику право не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления доказательств перехода права. Исключение предусмотрено в случае, если уведомление о переходе права поступило от первоначального кредитора. Поэтому при получении сообщения от нового взыскателя заёмщик вправе запросить документы, подтверждающие переход права требования.

Отдельно следует различать цессию и агентскую схему. В последнем случае долг остаётся у первоначального кредитора, а привлеченная организация занимается взысканием по его поручению. Платежи при этом осуществляются в соответствии с реквизитами, указанными кредитором.

Независимо от того, кто занимается взысканием, кредитор или его представитель должны соблюдать требования Федерального закона № 230-ФЗ. По инициативе кредитора или взыскателя запрещены телефонные переговоры чаще одного раза в сутки, двух раз в течение календарной недели и восьми раз в течение календарного месяца. Личные встречи также не могут проводиться чаще одного раза в неделю. Кроме того, запрещено непосредственное взаимодействие с должником в ночное время.

Лимиты рассчитываются отдельно по каждому самостоятельному обязательству. При этом через четыре месяца с даты возникновения просрочки должник получает право направить заявление об отказе от взаимодействия с кредитором или взыскателем либо потребовать вести общение только через указанного представителя — им может быть адвокат.

Нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность по статье 14.57 КоАП РФ. В частности, за нарушение общих правил взаимодействия с должником для юридических лиц предусмотрен штраф от 50 до 500 тысяч рублей. За отдельные нарушения, связанные с использованием запрещённых способов взаимодействия, штрафы могут быть выше.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября 2026 года банки и микрофинансовые организации должны отчитываться перед судебными приставами о взыскании задолженности. Кредиторы смогут направлять такие сведения в электронном или бумажном виде. Форму отчетов и сроки их подачи определит ФССП по согласованию с Центробанком.