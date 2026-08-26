Банкомат списал деньги, но не выдал наличные: Профессор ВШЭ назвал способ вернуть средства

Сбой банкомата может привести к ситуации, когда операция по снятию наличных отражается в банковском приложении как совершённая, деньги списываются со счёта, но человек их фактически не получает. Это не означает, что средства потеряны. Об этом Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Согласно действующему законодательству, банк обязан рассмотреть заявление клиента и проверить обстоятельства операции. Порядок рассмотрения таких обращений регулируется в том числе Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Сразу после сбоя необходимо зафиксировать данные операции: адрес и номер банкомата, дату, примерное время и сумму. Если устройство выдало чек, его следует сохранить. Также стоит сфотографировать сообщение об ошибке на экране и сделать скриншот операции в банковском приложении. Отсутствие чека не лишает клиента возможности вернуть деньги: сведения о проведённой операции фиксируются банковской системой.

Сообщить о ситуации нужно прежде всего банку, выпустившему карту. Если банкомат принадлежит другой кредитной организации, стоит уведомить и её. При звонке в службу поддержки попросите зарегистрировать официальное обращение, указав, что деньги со счёта списаны, но наличные фактически не получены. Обязательно сохраните номер обращения: он подтвердит дату сообщения о проблеме и пригодится, если возникнет спор о сроках её рассмотрения. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ

После получения заявления банк проверяет данные операции и самого банкомата. Технические журналы позволяют установить, была ли команда на выдачу наличных исполнена, произошёл ли сбой и были ли купюры забраны устройством обратно. Дополнительным подтверждением может стать инкассация: если банкомат списал со счёта определённую сумму, но фактически её не выдал, внутри устройства может образоваться излишек наличных. При необходимости банк также может использовать записи с камер наблюдения.

Срок рассмотрения обращения зависит от обстоятельств и может составить несколько недель. Часто банки устанавливают внутренний срок около 15 рабочих дней, однако согласно Федеральному закону № 161-ФЗ максимальный срок рассмотрения такого заявления составляет 30 календарных дней с момента его получения. Для трансграничных переводов этот срок может составлять до 60 дней.

Если средства были сняты в банкомате другой кредитной организации, в проверке участвуют два банка: банк, выпустивший карту, запрашивает сведения у банка — владельца банкомата. При этом общий предельный срок рассмотрения заявления также не должен превышать установленных законом сроков — 30 дней для внутрироссийских операций и 60 дней для трансграничных.

Если проверка подтвердит, что банкомат не выдал наличные, списанная сумма подлежит возврату. Отдельного срока для такого возврата закон не устанавливает: решение принимается по результатам рассмотрения обращения. При отказе клиент вправе запросить мотивированный ответ и обжаловать решение в Банке России, а при необходимости — обратиться в суд.

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