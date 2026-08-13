Ни одной просрочки, а кредит не дают: 5 незаметных ошибок, которые настораживают банки

Получить отказ в крупном кредите можно даже без череды просрочек за плечами. Банки обращают внимание на судебные долги, частые заявки, неактуальные персональные данные, запрет на просмотр кредитной истории и даже её полное отсутствие. О неочевидных факторах, способных насторожить кредитора, Life.ru рассказал предприниматель, член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) Ярослав Остудин.

По словам эксперта, одним из тревожных сигналов становятся судебные решения по задолженностям за ЖКХ, услуги связи и алименты, если они не были исполнены в течение десяти дней. Насторожит кредитора и массовая подача заявок: попытка одновременно получить сразу несколько разных финансовых продуктов (от кредитки и потребительского займа до автокредита и микрозайма) в разных организациях.

Рекомендую сперва изучить условия кредитования на сайтах банков и уже затем подать одну конкретную заявку. Ярослав Остудин Предприниматель, член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА)

Проблемы могут возникнуть и после обычной смены паспорта или фамилии. Если заёмщик вовремя не обновил персональные данные, кредитная организация способна заподозрить попытку спрятать прежнюю негативную историю. Не поможет и добровольный запрет банкам на доступ к кредитной истории: не имея возможности оценить надёжность клиента, кредитор с высокой долей вероятности просто откажет ему в выдаче денег.

Однако неожиданным препятствием способна стать и другая крайность – полное отсутствие кредитной истории. При запросе крупной суммы банку будет сложнее понять, насколько дисциплинированно потенциальный клиент выполняет финансовые обязательства. Поэтому Остудин рекомендует заранее сформировать небольшую положительную историю – например, аккуратно пользоваться кредитной картой либо взять небольшой кредит и вовремя его погасить.

При этом создавать себе кредитную репутацию с помощью микрозаймов специалист категорически не советует.

«Не стоит формировать кредитную историю за счёт микрозаймов. Наличие таких обязательств свидетельствует о низких или нестабильных доходах клиента», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал о подводных камнях популярной «рассрочки под 0%», которая на деле может оказаться обычным потребительским кредитом. Переплата иногда прячется в повышенной цене товара, страховках, подписках и других дополнительных услугах. А просрочка по такому договору способна обернуться не только штрафами и пенями, но и записью о задолженности в кредитной истории.