Отпуск прошёл, а долги остались: Подробный план по закрытию всех летних кредитов до 1 сентября

После летнего отдыха у многих россиян остаются не только воспоминания, но и кредиты. Закрыть такие долги до 1 сентября поможет грамотный расчёт нагрузки, сокращение лишних расходов и правильный порядок выплат. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко озвучил Life.ru чек-лист, который поможет взять ситуацию с кредитами под контроль.

Шаг 1. Оцените масштаб текущих кредитов и займов

В первую очередь экономист советует оценить, насколько серьёзной стала кредитная нагрузка. Для этого необходимо составить таблицу со всеми займами, где будут указаны размер каждого кредита, процентная ставка, ежемесячный платёж и срок полного погашения. Такой список позволит увидеть общую сумму обязательств и понять, какая часть дохода уходит на выплаты.

Эксперт рекомендует рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН) — это та часть вашего дохода, которая приходится на ежемесячные платежи по всем кредитам и займам. Формула простая: нужно сложить все ежемесячные платежи, разделить полученную сумму на доход после уплаты налогов и умножить результат на 100%.

Нагрузка до 35% считается приемлемой и обычно не мешает покрывать основные расходы. Показатель от 35% до 50% говорит о том, что долги уже заметно влияют на бюджет, а риск просрочек становится выше. Если же выплаты превышают половину дохода, финансовая устойчивость может оказаться под угрозой.

Важно: если ваш доход заметно выше среднего, то долговая нагрузка даже в 50% может быть незаметной. Если же доход невысок, то и 20% будут сильно влиять на уровень жизни. При нестабильном доходе или микрозаймах с ежедневными процентами даже такой уровень нагрузки может быть опасен. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Шаг 2. Выберите тактику погашения

Гасите минимальные платежи везде, а все остальные свободные деньги направляйте на кредит с самой высокой ставкой. Сначала полностью закройте маленький долг — это даст результат и психологический импульс.

Шаг 3. Оптимизация бюджета и доходов

Временно откажитесь от необязательных трат (подписки, кофе на вынос, посещение кафе) и попробуйте найти подработку. Например, монетизация такого хобби, как фотография, может принести около 30–50 тысяч рублей в месяц.

Шаг 4. Используйте банковские инструменты

Также снизить нагрузку могут помочь банковские инструменты. Например, рефинансирование — это объединение нескольких кредитов в один, причём с лучшей процентной ставкой и снижением ежемесячных выплат. Удобно оно ещё и тем, что несколько платежей превращаются в один. Получили большую зарплату или премию — чтобы быстрее вернуть кредит и снизить кредитную нагрузку, стоит использовать частично-досрочное погашение. Можно внести любую сумму досрочно и выбрать, что вы хотите: уменьшить срок кредита или размер платежа.

«Брать кредиты на отпуск — это не очень хорошая практика с точки зрения финансовой грамотности. Наиболее правильно будет откладывать 5–15% на отпуск, например на накопительный счёт, с каждой зарплаты — и тогда к отпуску будет желаемая сумма», — подытожил Щербаченко.

Ранее юрист рассказала, что так называемая «рассрочка 0%» нередко оказывается обычным потребительским кредитом с дополнительными условиями. Покупателю стоит сравнить стоимость товара при полной оплате и при рассрочке, так как в последнем случае могут быть скрытые дополнительные расходы. Например, товар может стоить дороже, а скидки и бонусы могут отсутствовать. Если покупатель выбирает оплату через банк, он фактически заключает кредитный договор с банком, а не просто оформляет рассрочку у продавца. Кроме того, могут быть предложены платные услуги: страховка, подписка, обслуживание или расширенная гарантия. Их стоимость часто включается в ежемесячный платеж, что увеличивает итоговую сумму.