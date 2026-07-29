«Крупные залежи бьют по бюджету»: Почему не стоит скупать продукты на месяц вперёд

Массовая скупка продовольствия впрок создаёт ажиотажный спрос и провоцирует рост цен, которого можно избежать при разумном подходе. Такое мнение высказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Специалист признал, что сама по себе идея иметь резерв на некоторый период рациональна. Даже в стабильной экономике возможны скачки стоимости и перебои с поставками, например, ежегодный сентябрьский дефицит сахара для консервации. Однако огромные залежи требуют места, а часть продуктов рискует испортиться или остаться невостребованной.

Бархота пояснил, что расходы растут быстрее доходов, и это заставляет людей прибегать к модели предварительных закупок. По его мнению, оптимальный горизонт — резерв на срок до двух недель, включающий крупы, макароны и консервы. Затаривание на месяц или годы эксперт считает неэффективным.

В качестве наглядного примера он привёл ситуацию 2024–2025 годов, когда ожидался дефицит гречки и подорожание минимум на 30 процентов. Однако Росстат зафиксировал рост цен лишь в пределах инфляции, а по ряду позиций стоимость не изменилась вовсе.

Крупные закупки бьют по личному бюджету, заставляя изымать значительные суммы из текущих трат, что грозит дефицитом средств. Специалист в комментарии «Москве 24» предупредил, что чем ниже доход, тем осторожнее нужно подходить к формированию запасов, чтобы не пришлось закрывать кассовые разрывы кредитами. Главное правило — не допускать бюджетной дыры, пополняя кладовую постепенно, в пределах одного-десяти дней.

Сегодня сообщалось, что крупные розничные сети впервые начали продавать отдельные социально значимые товары ниже закупочной стоимости. В июне средняя наценка на такую продукцию составила минус один процент, а отрицательные значения зафиксированы по 13 позициям из 25. Сильнее всего тенденция затронула овощи открытого грунта: морковь продавали на 22,1 процента дешевле себестоимости, белокочанную капусту — на 12,6 процента. Закупочные цены также снизились: тонна моркови подешевела на 11,5 процента в годовом выражении, капусты — на 38 процентов.