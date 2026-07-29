Названы самые подешевевшие товары

Крупнейшие торговые сети впервые за время наблюдений начали продавать часть социально значимых товаров дешевле закупочной цены. В июне средняя наценка на такую продукцию составила минус 1%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отрицательная наценка зафиксирована по 13 позициям из 25 товаров, которые относятся к социально значимым категориям. Больше всего такая ситуация затронула овощи открытого грунта. Например, морковь в магазинах продавалась в среднем на 22,1% дешевле закупочной стоимости, а белокочанная капуста — на 12,6%.

Снизились и цены, по которым торговые сети закупали часть продукции. По информации Росстата, в мае тонна моркови обходилась ритейлерам примерно в 56 тысяч рублей — это на 11,5% меньше, чем годом ранее. Закупочная стоимость капусты за год сократилась ещё заметнее — на 38%, до 41,7 тысячи рублей за тонну.

Эксперты связывают снижение цен с большим объёмом предложения. После роста стоимости в предыдущем цикле рынок получил дополнительный запас овощей благодаря хорошему урожаю прошлого года.

Ранее стало известно о росте стоимости некоторых продуктов в российской рознице, включая красную икру лососёвых пород. Во время нынешней путины цена этого деликатеса достигла 20,4 тысячи рублей за килограмм. Максимальная стоимость была зафиксирована у икры нерки.