Каждый рубль под контролем: Госдума меняет систему отслеживания цен на продукты
Госдума приняла закон о мониторинге цен на продукты питания
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Госдума одобрила во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о мониторинге цен на продовольствие. Новая система позволит отслеживать резкие изменения стоимости товаров и выяснять причины роста цен. Об этом Life.ru сообщил депутат нижней палаты Сергей Чижов.
Главная задача новых норм — создать систему, которая позволит своевременно обнаруживать скачки цен и анализировать причины таких изменений. Ранее парламентарии уже приняли поправки в Налоговый кодекс и закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Эти изменения стали частью нового механизма контроля за стоимостью продовольствия.
Один документ позволяет Федеральной налоговой службе делиться с другими ведомствами данными о соглашениях производителей, поставщиков и продавцов продовольственных товаров. Речь также идёт о поставщиках услуг, включённых в ежемесячный расчёт индекса потребительских цен (ИПЦ), который ведёт Росстат.
После запуска системы государственные органы смогут отслеживать изменение стоимости продукции на всех этапах — от отпускной цены сельхозпроизводителя до итоговой цены на полке магазина. Если в стране будет зафиксирован резкий рост инфляции, министерства и ведомства получат возможность изучать причины происходящего и при необходимости вмешиваться в ситуацию.
По словам Чижова, раскрытию будут подлежать данные о ценах контрактов, объёмах продаж, прибыли и расходах хозяйствующих субъектов. Такой информацией ФНС располагает благодаря доступу к налоговым декларациям и бухгалтерской отчётности компаний. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, поэтому для их передачи между ведомствами потребовалось принятие отдельного закона. При этом доступ к полученным данным внутри государственных структур будет строго ограничен.
Ранее в России предложили ввести механизм фиксации цен на часть социально значимых продуктов. Автор инициативы предложил компенсировать торговым сетям часть затрат, чтобы они могли сохранять стабильную стоимость отдельных товаров для покупателей.
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