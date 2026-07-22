Каждый рубль под контролем: Госдума меняет систему отслеживания цен на продукты

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о мониторинге цен на продовольствие. Новая система позволит отслеживать резкие изменения стоимости товаров и выяснять причины роста цен. Об этом Life.ru сообщил депутат нижней палаты Сергей Чижов.

Главная задача новых норм — создать систему, которая позволит своевременно обнаруживать скачки цен и анализировать причины таких изменений. Ранее парламентарии уже приняли поправки в Налоговый кодекс и закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Эти изменения стали частью нового механизма контроля за стоимостью продовольствия.

Один документ позволяет Федеральной налоговой службе делиться с другими ведомствами данными о соглашениях производителей, поставщиков и продавцов продовольственных товаров. Речь также идёт о поставщиках услуг, включённых в ежемесячный расчёт индекса потребительских цен (ИПЦ), который ведёт Росстат. Сергей Чижов Депутат Госдумы

После запуска системы государственные органы смогут отслеживать изменение стоимости продукции на всех этапах — от отпускной цены сельхозпроизводителя до итоговой цены на полке магазина. Если в стране будет зафиксирован резкий рост инфляции, министерства и ведомства получат возможность изучать причины происходящего и при необходимости вмешиваться в ситуацию.

По словам Чижова, раскрытию будут подлежать данные о ценах контрактов, объёмах продаж, прибыли и расходах хозяйствующих субъектов. Такой информацией ФНС располагает благодаря доступу к налоговым декларациям и бухгалтерской отчётности компаний. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, поэтому для их передачи между ведомствами потребовалось принятие отдельного закона. При этом доступ к полученным данным внутри государственных структур будет строго ограничен.

Ранее в России предложили ввести механизм фиксации цен на часть социально значимых продуктов. Автор инициативы предложил компенсировать торговым сетям часть затрат, чтобы они могли сохранять стабильную стоимость отдельных товаров для покупателей.