«Такая небольшая сумма»: Бывшая Прохора Шаляпина рассказала, на что потратила маткапитал

Певица Анна Калашникова направила материнский капитал, полученный после рождения второго сына, на погашение ипотеки. Артистка продала зарубежную недвижимость и добавила вырученные средства к покупке нового жилья.

Анна Калашникова потратила маткапитал за второго сына на ипотеку. Видео © Пятый канал

Отец младшего ребёнка также помог закрыть значительную часть ипотечного долга. Сумму маткапитала звезда сочла небольшой для семейного бюджета.

«Там 900 с чем-то тысяч. Такая небольшая сумма, если честно. За третьего, я думаю, побольше дадут», — отметила собеседница Пятого канала.

Ранее Анна Калашникова публично рассказала о втором сыне. Она отметила, что любит детей и умеет совмещать заботу о них с работой.