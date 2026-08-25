«Такая небольшая сумма»: Бывшая Прохора Шаляпина рассказала, на что потратила маткапитал
Певица Анна Калашникова потратила маткапитал за второго сына на ипотеку
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Певица Анна Калашникова направила материнский капитал, полученный после рождения второго сына, на погашение ипотеки. Артистка продала зарубежную недвижимость и добавила вырученные средства к покупке нового жилья.
Анна Калашникова потратила маткапитал за второго сына на ипотеку. Видео © Пятый канал
Отец младшего ребёнка также помог закрыть значительную часть ипотечного долга. Сумму маткапитала звезда сочла небольшой для семейного бюджета.
«Там 900 с чем-то тысяч. Такая небольшая сумма, если честно. За третьего, я думаю, побольше дадут», — отметила собеседница Пятого канала.
Ранее Анна Калашникова публично рассказала о втором сыне. Она отметила, что любит детей и умеет совмещать заботу о них с работой.
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