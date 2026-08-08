«И это кайф»: Бывшая Прохора Шаляпина впервые публично рассказала о втором сыне

У певицы Анны Калашниковой оказалось двое сыновей. О втором ребёнке певица раньше публично не рассказывала и теперь подтвердила его существование в разговоре с сайтом MK.ru.

При этом подробности о мальчике артистка раскрывать не стала. Она попросила сохранить эту часть личной жизни в секрете. Сейчас Калашникова мечтает о дочери. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы в семье было две девочки и сын, однако теперь у неё уже двое мальчиков. Она призналась, что надеется однажды стать мамой девочки.

Калашникова также рассказала о семье. По её словам, сейчас среди близких женщин остались только она и её мама. Поэтому они шутливо строят планы о том, чтобы девочек в семье стало больше. О материнстве артистка говорит положительно. Она отметила, что любит детей и умеет совмещать заботу о них с работой.

«Да, вот так сложилось. И это кайф: я обожаю детей, материнство, умею его совмещать с работой», — пояснила Анна.

Анна Калашникова воспитывает старшего сына Даниила, которому уже 11 лет. Его отцовство в прошлом становилось поводом для обсуждений. Певица состояла в отношениях с Прохором Шаляпиным, однако проведённая генетическая экспертиза показала, что артист не является отцом мальчика.

А недавно Прохор Шаляпин на премьере фильма рассказал, что его новая возлюбленная — состоятельная москвичка. Он впервые упомянул о ней в июле, когда она лежала в больнице, но сейчас, по его словам, она идёт на поправку. Артист пояснил, что она смогла выкарабкаться, и отметил, что у неё есть средства на дорогостоящее лечение (хороший сустав стоит 20 тысяч долларов). Личность избранницы он пока скрывает, но признаётся, что искренне влюблён.