«История про время и человека»: Кинокритик оценил будущий байопик Андреасяна о Круге

Будущий фильм о Михаиле Круге покажет эпоху через судьбу исполнителя, считает кинокритик Александр Голубчиков. В беседе с НСН он предположил, что братья Андреасян адресуют свою картину широкой аудитории.

«Это будет не столько байопик об авторе песен, сколько история про время и про человека, который из никому не известного стал всенародно известным поэтом, чей «Владимирский централ» звучал из каждого утюга», — заявил собеседник издания.

По его мнению, масштаб личности шансонье невозможно отделить от обстоятельств, в которых развивалось его творчество. В центре такой истории окажется обычный человек, переживающий необычные события на сломе эпох.

Оценивая коммерческие перспективы проекта, критик напомнил об успехах продюсерской компании. По его словам, большинство фильмов братьев Андреасян собирали хорошую кассу, а сериалы занимали высокие позиции в рейтингах.

Ранее продюсер Гевонд Андреасян объявил, что съёмки биографического фильма о Михаиле Круге начнутся в 2027 году. Создатели намерены рассказать о жизни музыканта от детства до гибели в 2002-м. Исполнитель главной роли и дата премьеры пока не названы. Режиссёром выступит Сарик Андреасян.