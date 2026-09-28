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Опубликовано 28 сентября, 10:32

Актриса Анна Пересильд назвала причину временного отказа от новых ролей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anka.peresild_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anka.peresild_

Анна Пересильд решила сосредоточиться на актёрском образовании и временно не берёт новые проекты. Совместить занятия в Московской школе кино со съёмками 17-летняя артистка считает для себя невозможным.

«Это тоже часть моей подготовки к учёбе, потому что я понимала, что совмещать съёмки с занятиями не получится», — пояснила собеседница Кино Mail.

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Пауза в работе — её собственное решение. Руководитель курса Дарья Мороз не запрещает студентам сниматься. По словам Пересильд, педагоги поддерживают желание учеников получать практический опыт параллельно с обучением.

Окончательно отказываться от предложений актриса тоже собирается. И хоть ближайших съёмок в её планах нет, действительно интересный проект может побудить её вернуться на площадку.

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Ранее Анна Пересильд пожаловалась на травлю в соцсетях. Она призвала хейтеров найти счастье и не тратить время на злость.

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Борис Эльфанд
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