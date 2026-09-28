Стендап-комик Сауле Юсупова раскрыла, почему отказывается от однотипных ролей

Звезда «Женского Stand Up» Сауле Юсупова призналась, что отказывается сниматься в однотипных образах обслуживающего персонала. Предложения продолжают поступать, однако артистка хочет попробовать себя в серьёзных драматических ролях.

После драмеди «Это всё она!» Юсупова появилась ещё в нескольких эпизодах, где играла уборщицу, посудомойку и помощницу повара. По её мнению, подобный выбор персонажей связан со стереотипом, будто прислугу в кино обязательно должен изображать выходец из Азии.

«Мне же такие роли неинтересны. Поэтому сегодня я на них не соглашаюсь, хотя мне подобное нет-нет да предлагают», — отметила собеседница Леди Mail.

Теперь Юсупова намерена совершенствовать актёрские навыки. Она готова даже на небольшой эпизод, если персонаж позволит раскрыться и показать освоенные приёмы. Комик уже поступила в мастерскую Ярослава Штефана. Занятия помогают ей лучше понимать себя, избавляться от телесных зажимов и чувствовать себя увереннее.

Ранее Сергей Безруков признался, что сегодня гораздо осторожнее относится к предложениям сыграть известных исторических фигур. Он признался, что сожалеет о некоторых несыгранных ролях.