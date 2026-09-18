Не только Гамлет: Сергей Безруков назвал роли, которые так и не воплотил в жизнь

Народный артист России Сергей Безруков признался, что сегодня гораздо осторожнее относится к предложениям сыграть известных исторических фигур. Он признался, что сожалеет о некоторых несыгранных ролях, хотя считает упущенные образы естественной частью профессии.

«Не сыграл Вронского, не сыграл Гамлета, не сыграл Хлестакова. Жалею? Да. Но так все артисты: это часть профессии. А конкурировать надо прежде всего с собой вчерашним», — цитирует звезду RT.

Актёр подчеркнул, что для него важно, чтобы зритель видел прежде всего персонажа, а не знаменитость, которая его играет. Именно поэтому от образов поэтов он уже отказался. При этом от больших исторических ролей артист зарекаться не стал: готов рассмотреть предложения при совпадении качественного материала, режиссёра и собственного ощущения.

Ранее Сергей Безруков раскрыл секрет работы с зумерами. По его словам, современные студенты театральных вузов моментально распознают фальшь.