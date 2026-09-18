«Талант без дисциплины»: Сергей Безруков раскрыл секрет работы с зумерами
Актёр Сергей Безруков: Зумеры всё подвергают сомнению и проверке
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Современные студенты театральных вузов моментально распознают фальшь и больше не принимают наставления только на веру, заявил народный артист России, театральный режиссёр и педагог Сергей Безруков.
По его словам, молодёжь всё подвергает сомнению и проверке, а привычные для прошлых поколений методы воспитания в виде беспрекословного подчинения авторитету сегодня работают плохо. Кроме того, зумеры привыкли к быстрому переключению внимания, тогда как театральное искусство требует долгой концентрации, бесконечных повторений и терпения.
Спектакли приходится репетировать месяцами. Задача наставника заключается не в том, чтобы отучить молодых артистов быть современными. Необходимо помочь им соединить врождённую скорость и иронию с настоящей профессиональной выносливостью.
«Потому что талант без дисциплины может ярко вспыхнуть, но будет ли он гореть — не факт», — подчеркнул актёр в беседе с RT.
Напомним, в марте Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького. О новом назначении официально объявила глава Минкульта Ольга Любимова. Недавно артист пригласил Никиту Кологривого в труппу МХАТ.
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