«Талант без дисциплины»: Сергей Безруков раскрыл секрет работы с зумерами

Современные студенты театральных вузов моментально распознают фальшь и больше не принимают наставления только на веру, заявил народный артист России, театральный режиссёр и педагог Сергей Безруков.

По его словам, молодёжь всё подвергает сомнению и проверке, а привычные для прошлых поколений методы воспитания в виде беспрекословного подчинения авторитету сегодня работают плохо. Кроме того, зумеры привыкли к быстрому переключению внимания, тогда как театральное искусство требует долгой концентрации, бесконечных повторений и терпения.

Спектакли приходится репетировать месяцами. Задача наставника заключается не в том, чтобы отучить молодых артистов быть современными. Необходимо помочь им соединить врождённую скорость и иронию с настоящей профессиональной выносливостью.

«Потому что талант без дисциплины может ярко вспыхнуть, но будет ли он гореть — не факт», — подчеркнул актёр в беседе с RT.

Напомним, в марте Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького. О новом назначении официально объявила глава Минкульта Ольга Любимова. Недавно артист пригласил Никиту Кологривого в труппу МХАТ.