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28 августа, 11:27

«Будем работать»: Безруков пригласил Никиту Кологривого в труппу МХАТ

Никита Кологривый вошёл в труппу МХАТ имени Горького

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Актёр Никита Кологривый вошёл в труппу МХАТ имени Горького. Приглашение артисту сделал художественный руководитель театра Сергей Безруков. О новом пополнении Безруков объявил на церемонии открытия 129-го сезона театра.

«Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», — заявил Безруков.

Кологривый и Безруков уже неоднократно работали вместе. В частности, оба актёра сыграли главные роли в военной драме «Август». Кроме того, на открытии сезона Безруков рассказал о планах театра на ближайшее время. В частности, Кологривому доверили роль Тиля Уленшпигеля в новой постановке «Тиль».

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Накануне Life.ru писал, что Никита Кологривый захотел сыграть учёного вместо очередного «сомнительного элемента». Актёр объяснял, что хотел бы участвовать в проектах о людях, которые работают на благо страны и человечества.

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Полина Никифорова
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