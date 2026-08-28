«Будем работать»: Безруков пригласил Никиту Кологривого в труппу МХАТ

Актёр Никита Кологривый вошёл в труппу МХАТ имени Горького. Приглашение артисту сделал художественный руководитель театра Сергей Безруков. О новом пополнении Безруков объявил на церемонии открытия 129-го сезона театра.

«Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», — заявил Безруков.

Кологривый и Безруков уже неоднократно работали вместе. В частности, оба актёра сыграли главные роли в военной драме «Август». Кроме того, на открытии сезона Безруков рассказал о планах театра на ближайшее время. В частности, Кологривому доверили роль Тиля Уленшпигеля в новой постановке «Тиль».

Накануне Life.ru писал, что Никита Кологривый захотел сыграть учёного вместо очередного «сомнительного элемента». Актёр объяснял, что хотел бы участвовать в проектах о людях, которые работают на благо страны и человечества.