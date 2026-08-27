Хватит «сомнительных элементов»: Кологривый захотел сыграть учёного, чтобы показать правильный пример

Актёр Никита Кологривый хотел бы сыграть учёного и заняться проектом о людях, работающих на благо страны и человечества. Такое кино, по его мнению, могло бы стать противовесом многочисленным сериалам о криминале и других «сомнительных элементах». Своими идеями артист поделился на круглом столе партии «Новые люди».

Никита Кологривый захотел сыграть учёного вместо «сомнительных элементов». Видео © Life.ru

Кологривый обратил внимание на то, как в кино показывают наркотики и преступную среду. По его словам, герой может почти весь сериал вести привлекательную жизнь с дорогими машинами и красивыми девушками, а наказание получает лишь в финале, который часть аудитории даже не досматривает.

«У нас есть очень много сериалов про сомнительные элементы, я согласен. А вот, допустим, про учёных нет. <...> Сколько они полезного делают для страны, сколько они полезного делают вообще для человечества в принципе, трудятся в этих лабораториях, и никто их не видит. Я бы хотел про это что-то сделать», — сказал актёр.

Особенно Кологривого заинтересовала тема молодых специалистов из Сибири. Уроженец Новосибирска рассказал, что приезжал в Академгородок, а также возил сценаристов в Новосибирскую область и на Алтай. Там, по его словам, они увидели множество молодых исследователей, чья работа остаётся практически незаметной широкой публике.

Кологривый добавил, что у него уже есть сценарий такого проекта. Артист хотел бы показать людей, которые работают в лабораториях и приносят пользу стране, но редко становятся героями массового кино.

Сам Кологривый прославился благодаря роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Среди других заметных работ актёра — Емеля в сказке «По щучьему велению», продюсер Александр Шишинин в «Комбинации» и старший лейтенант Евгений Таманцев в военной драме «Август».

В июле Life.ru рассказывал о новом крупном проекте артиста: Никита Кологривый сыграет Юрия Хоя в полнометражном фильме о группе «Сектор Газа». Премьеру байопика сейчас ожидают в 2027 году.