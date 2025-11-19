Россия и США
19 ноября, 07:24

Никита Кологривый перевоплотился в Ганнибала Лектера и не смог дать интервью из-за маски

Обложка © Telegram / Super.ru

Никита Кологривый появился на премьере третьего сезона «Метода» в смирительной рубашке и маске Ганнибала Лектера. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

Кологривый в смирительной рубашке. Видео © Telegram / Super.ru

Актёр вышел на красную дорожку с завязанными за спиной руками и закрытым ртом, что не позволило ему дать комментарии о смысле своего провокационного образа. Люди в комментариях отметили, что ему очень идёт такой наряд и посоветовали почаще его надеть.

Ранее Life.ru рассказывал, что Никита Кологривый появится в третьем сезоне сериала «Метод». Там сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) возглавит отряд из маньяков, которым предстоит ловить себе подобных. В их числе — персонажи Кологривого, Льва Зулькарнаева и других актёров.

