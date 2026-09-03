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Опубликовано 3 сентября, 11:06

Сергей Безруков повторил знаменитую сцену из «Бригады» спустя 24 года

Обложка © Telegram / Super.ru, © «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский

Обложка © Telegram / Super.ru, © «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский

Сергей Безруков и Фархад Махмудов спустя 24 года повторили знаменитую сцену из сериала «Бригада». Актёры встретились на премьере фильма «Не по-детски» и вновь радостно побежали друг другу навстречу.

Сергей Безруков повторил культовую сцену из «Бригады» спустя 24 года. Видео © Telegram / Super.ru

В «Бригаде» Махмудов сыграл Фарика — армейского друга и делового партнёра Саши Белого. После выхода «Бригады» актёр не исчез с экранов. Сейчас Фархаду Махмудову 54 года, он продолжает сниматься в кино и играть в театре.

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Ранее Владимир Вдовиченков признался, что перед съёмками «Бригады» опасался, что сериал окажется халтурой. Однако создатели тратили на каждую серию около $250 тыс., фактически снимая многосерийный художественный фильм,.

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Дарья Денисова
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