Сергей Безруков повторил знаменитую сцену из «Бригады» спустя 24 года

Сергей Безруков и Фархад Махмудов спустя 24 года повторили знаменитую сцену из сериала «Бригада». Актёры встретились на премьере фильма «Не по-детски» и вновь радостно побежали друг другу навстречу.

Сергей Безруков повторил культовую сцену из «Бригады» спустя 24 года. Видео © Telegram / Super.ru

В «Бригаде» Махмудов сыграл Фарика — армейского друга и делового партнёра Саши Белого. После выхода «Бригады» актёр не исчез с экранов. Сейчас Фархаду Махмудову 54 года, он продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Ранее Владимир Вдовиченков признался, что перед съёмками «Бригады» опасался, что сериал окажется халтурой. Однако создатели тратили на каждую серию около $250 тыс., фактически снимая многосерийный художественный фильм,.