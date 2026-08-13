«Боялся халтуры»: Актёр Вдовиченков рассказал о сомнениях перед съёмками «Бригады»

Актёр Владимир Вдовиченков опасался, что работа в сериале «Бригада» окажется низкопробной и халтурной. В начале 2000 годов к многосерийным проектам относились с некоторым пренебрежением, рассказал народный артист РФ в интервью ИС «Вести».

Сомнения исчезли, когда начались съёмки. По словам Вдовиченкова, создатели работали над каждой серией фактически как над отдельным полнометражным фильмом, не экономя на качестве. Актёр вспоминает, что одна серия обходилась примерно в $250 тыс. Для российского телевидения того времени это были огромные деньги: в кадре появлялись дорогие автомобили, снимались масштабные сцены и использовалось большое количество реквизита.

«Качество продукта не падало за счёт того, что это многосерийная история. Это был просто многосерийный художественный фильм», — рассказал Вдовиченков.

Успех «Бригады», по его мнению, помог изменить само отношение к сериалам. Сейчас в таких проектах работают сильные режиссёры и актёры, а некоторые многосерийные истории, считает артист, по уровню превосходят полнометражное кино.

Вдовиченков также рассказал, что интерес к актёрской профессии у него когда-то подогрели фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом. В итоге роль Фила в вышедшей в 2002 году «Бригаде» стала одной из работ, принёсших ему широкую известность.

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